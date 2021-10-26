Киев, , 15:27 — REGNUM Правительство Украины пока не определилось с местом хранения коллекции скифского золота, заявил 26 октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль Kmu.gov.ua

«Я уверен, что мы за эти драгоценности будем бороться до конца. Храниться они будут на Украине, очевидно, будем выбирать место и обсуждать с министерством культуры», — сказал Шмыгаль на брифинге, трансляция которого велась онлайн.

Он добавил, что на Украине «есть много мест, где достойно и надежно могли бы эти драгоценности храниться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что апелляционный суд Амстердама постановил, что вывезенная на выставку в Нидерланды зимой 2014 года коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, принадлежит Украине.

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