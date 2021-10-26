Киев, 26 октября 2021, 15:27 — REGNUM Правительство Украины пока не определилось с местом хранения коллекции скифского золота, заявил 26 октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Он добавил, что на Украине «есть много мест, где достойно и надежно могли бы эти драгоценности храниться».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что апелляционный суд Амстердама постановил, что вывезенная на выставку в Нидерланды зимой 2014 года коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, принадлежит Украине.
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