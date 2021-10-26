Москва, , 15:26 — REGNUM На льготный проезд в 2022 году в Москве планируется потратить почти 150 млрд бюджетных рублей. Об этом 26 октября сообщила заместитель руководителя департаменте финансов Москвы Светлана Губанова на совместном заседании комиссий Мосгордумы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Станция метро Лермонтовский проспект. Москва Brateevsky

Соответствующие расходы предусмотрены в проекте столичного бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, отметила чиновник.

«На улучшение обеспечения транспортного обслуживания населения и реализации мер социальной поддержки льготной категории граждан по оплате проезда на наземном транспорте, метрополитене, пригородом транспорте в 2022 году запланированы бюджетные ассигнования в объёме 147,7 млрд рублей», — сказала Губанова.

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