Тбилиси, , 15:26 — REGNUM Если в Грузии вакцинацию от COVID-19 сделать обязательной, то это не будет способствовать прививочной компании и даже помешает ей. Об этом 26 октября заявила на брифинге глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе.

Екатерина Тикарадзе

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«За обязательной вакцинацией последуют гораздо более негативные процессы, которые, наоборот, будут препятствовать процессу вакцинации, поэтому я не согласна и считаю, что важно больше общаться с населением, а не применять принуждение», — сказала министр.

Тикарадзе заявила, что следует продолжать марафоны вакцинации, в ходе которых бригады медиков приезжают в удалённые сёла, чтобы сделать прививку. Она также выступила за усиление разъяснительной работы с населением.

Напомним, ранее глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что в ноябре в стране вакцинацию сделают обязательной. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили ответил, что не допустит этого.

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