Нью-Йорк, США, 26 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В сеть выложили новый постер второго сезона сериала «Ведьмак». Изображение было опубликовано 26 октября в британском журнале Empire.

Иван Шилов ИА REGNUM «Ведьмак»

На фотографии Генри Кавилл в образе Геральта из Ривии держит в руках меч и, судя по всему, готовится к бою с противником на заснеженной улице. Рисунок капилляров вокруг глаз говорит о том, что незадолго до этого Геральт принял один из ведьмачьих эликсиров.

https://twitter.com/netflixwitcher/status/1452648451326582784

Напомним, премьера второго сезона сериала «Ведьмак» состоится 17 декабря 2021 года. Ранее главный продюсер проекта Лорен Хиссрич заявила, что продолжение шоу будет «горячим».