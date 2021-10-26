Москва, 26 октября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Плановый полет над нейтральными водами акватории Черного моря выполнили два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

(сс) Max071086 Ту-22М3

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации ВКС РФ выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время полета, длительность которого составила пять часов, бомбардировщики сопровождали истребители Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Кроме того, в российском Минобороны подчеркнули, что все полеты ВКС России проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что совместные ракетные стрельбы с расчетами Черноморского флота (ЧФ) ВМФ РФ береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бал» и расчетом берегового противокорабельного комплекса шахтного базирования «Утес» провел фрегат ЧФ «Адмирал Григорович».