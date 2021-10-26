Оренбург, , 15:23 — REGNUM В Оренбурге могут повысить тариф на вывоз мусора. И.о. главы города Сергей Салмин на встрече с членами Общественной городской палаты заявил, что норматив занижен и требует переоценки, сообщает пресс-служба мэрии.

Мусор Publicdomainpictures.net

«В сложившейся ситуации с мусором необходима переоценка нормативов совместно с оператором. Норматив занижен, и это очевидно. Многие площадки просто не справляются с объемом, который каждый день на них поступает. И это, не считая некоторых бессовестных предпринимателей, которые без заключения договоров просто выносят свой мусор на площадки многоквартирных домов. С этим тоже предстоит поработать. Пересмотрим принцип работы административных комиссий, изменим в корне подход. Работа предстоит тяжелая, но по-другому порядок не навести», — сказал Салмин.

Стоит отметить, что тариф на вывоз мусора рассчитывается с учетом норматива. Если норматив увеличат, то, логично предположить что это повлечет, в свою очередь, рост тарифа на вывоз мусора.

Добавим, в 2018 году для городских жителей многоквартирных домов норматив составлял 372 кг в год, а для жителей частных домов — 432 кг в год. Тогда норматив вызвал резонанс. Люди взвешивали накопленные отходы и заявляли, что норматив явно завышен, указывая, что не мусорят так сильно — более 30 кг в месяц.

С 2018 года тариф на вывоз мусора дважды снижали: по инициативе губернатора и из-за налоговых послаблений для регоператора. В июле 2020 года тариф повысился с 2 428,10 рублей за тонну до 2 563,26 рублей.

Напомним, оренбуржцы неоднократно жаловались на работу регоператора из-за переполненных мусорных площадок.

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