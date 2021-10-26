Сураж, Брянская область, 26 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Тело пенсионерки подняли спасатели 26 октября из реки Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Kremlin.ru Лодка МЧС России

Водолазы оперативной группы Брянского пожарно-спасательного центра обнаружили женщину 1939 года рождения в 13:45. Обстоятельства и причина её гибели устанавливаются.

Всего в Брянской области за неполные 10 месяцев 2021 года на водных объектах погибли более 40 человек.