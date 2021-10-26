Минск, , 15:21 — REGNUM Посещая 26 октября Гродненскую область (Западная Белоруссия), Александр Лукашенко выступил в Лидской центральной районной больнице и дал указания по уборке кукурузы и лечении инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Ранее на эту тему: Баня и трактор не помогают: Лукашенко занялся «лечением людей»

«Сегодня надо оставшуюся кукурузу убирать на зерно. Но это же надо убирать. Не надо ждать, что до конца ноября будет стоять погода. Осталась одна неделя погожих дней. Все остальное — выпадет снег и не сможете убрать», — сказал Лукашенко провинциальным чиновникам.

Накануне: Лукашенко «категорически предупредил» чиновников по поводу урожая

Он предупредил курирующего в Совмине сельское хозяйство вице-премьера Александра Субботина, заявив: «Упаси господь, хоть где-то в стране пойдет под снег кукуруза, которую мы оставили на зерно. Я знаю, что говорю, — 11-й час — я не увидел (с вертолёта. — Прим. президентской пресс-службы) ни одного комбайна в поле, который бы убирал кукурузу. Ладно комбайн для уборки кукурузы, но я не увидел ни одного трактора, который бы пахал, под зябь поднимал почву».

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии