Москва, 26 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о полисе медицинского страхования, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Госдума

С принятием закона полис ОМС может быть выдан в виде документа на бумажном носителе, представлен в виде штрихового кода, записан на иной материальный носитель, предназначенный для нанесения, хранения и передачи полиса.

Уточняется порядок выдачи полиса обязательного медицинского страхования застрахованному лицу, перечень сведений о застрахованных лицах и сведения о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, при ведении персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования.

Создается также единый регистр застрахованных лиц.

«Изменения позволят упростить оказание медицинской помощи. При обращении в медорганизацию закон позволит не требовать полис ОМС», — пояснила депутат Госдумы Тамара Фролова («Единая Россия»).

Законопроектом также предлагается продлить до 2024 года выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических осмотров.

«Это важное решение — именно ранняя диагностика повышает шансы на положительный результат лечения», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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