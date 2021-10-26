Москва, , 15:20 — REGNUM Наконец-то технические достижения сделали возможной реализацию единой системы государственного управления, о которой мечтали ещё пионеры российской кибернетики в 50−80 годах XX века, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик, комментируя создание суперприложения для чиновников.

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«Для этого сейчас достаточно дешевых вычислительных мощностей и широкополосных каналов связи, отсутствие которых сдерживало создание подобных систем в прошлом.

Первый большой шаг в этом направлении уже сделан в виде перевода в электронный формат очень большой доли отношений граждан с государством, в частности, в формате сайта госуслуг.

Теперь настал момент для того, чтобы и систему государственного управления перевести максимально в формат электронных коммуникаций.

Конечно, на рынке есть уже немало приложений и систем, способных выполнять многие функции, которые планируется вложить в проектируемое приложение.

Но риски, связанные с использование стороннего ПО от зарубежных коммерческих систем, невозможность сделать систему закрытой от подключения не имеющих достаточных полномочий пользователей сдерживали дальнейшую цифровизацию процессов в этой сфере.

Если России удастся запустить подобную систему, а проект не потонет в согласованиях и драках за бюджеты, это существенно повысит эффективность и прозрачность процессов в системе госуправления.

Необходимые компетенции и кадры для создания подобной системы в России есть», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минцифры РФ направит до 500 млн рублей на суперприложение для госслужащих до 2023 года.

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