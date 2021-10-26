Самара, , 15:20 — REGNUM Горячая линия по нарушениям противоэпидемиологического режима начала работу в Самарской области. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Оператор Горячей линии Vasherukodelie.ru

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Сообщается, что жители региона могут позвонить на номер 8 (846) 339-94-93 и сообщить о нарушениях гражданами, которые являются носителями коронавируса, режима самоизоляции. Также на этот номер можно будет сообщать об организациях, в которых нарушается соблюдение санитарных норм в нерабочие дни.

Отмечается, что горячая линия будет работать круглосуточно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены закрепить группы муниципальных, государственных служащих, полицейских, сотрудников Росгвардии, добровольцев за определенными территориями, на которых они будут осуществлять обходы, выявлять нарушения и принимать меры.