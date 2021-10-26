Москва, 26 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. На оплату коммунальных услуг отдельных категориям жителей Москвы в 2022 году планируется потратить свыше 25 млрд рублей. Об этом 26 октября сообщила заместитель руководителя департамента финансов Москвы Светлана Губанова на совместном заседании комиссий Мосгордумы, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Соответствующие расходы предусмотрены в проекте столичного бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, отметила чиновник.

«Меры социальной поддержки населения. Здесь нужно отметить следующее: традиционно в рамках программы социальной поддержки жителей Москвы планируются меры поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в объеме 25,5 млрд рублей. Также расходы на выполнение субсидий семьям с низким уровнем доходов в размере 21,9 млрд рублей. Льготами и субсидиями по оплате ЖКУ пользуются порядка 4 млн москвичей», — сказала Губанова.