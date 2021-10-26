Махачкала, , 15:16 — REGNUM Из Дагестана на Дальний Восток отправилась первая команда призывников. Из аэропорта Махачкалы в Хабаровск вылетел борт с 220 новобранцами из северо-кавказской республики, сообщила 26 октября телекомпания «Дагестан».

Стрижка. Армия

Отправившиеся на нем исполнять свой долг по защите Родины молодые люди будут служить в воинских частях в городах Хабаровск, Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре и в других населенных пунктах Дальнего Востока. Из всех новобранцев — 35% имеют высшее образование.

Как сообщили в одном из призывных пунктов, в условиях пандемии коронавируса большинство призывников уже получили прививки от COVID-19, остальных привьют по прибытии к месту службы.

Напомним, в осенний призыв-2021 из Дагестана будут отправлены под армейские знамена более 3 тыс. новобранцев.

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