Сакраменто, США, , 15:16 — REGNUM Один из законодателей американского штата Калифорния предложил ввести запрет на использование настоящего оружия на съемочной площадке после случайной гибели кинооператора от рук актера Алека Болдуина, сообщает New York Post.

Депутат-демократ Дэйв Кортезе, председатель комитета по труду законодательного собрания штата, заявил, что в рамках законопроекта вводится запрет на использование боевого оружия и боеприпасов в съемках фильмов и в театральных постановках.

«Существует острая необходимость в устранении тревожных злоупотреблений на рабочем месте и нарушений техники безопасности, происходящих при постановках, включая ненужный риск, как в случае с использованием боевого огнестрельного оружия», — указывается в сообщении Кортезе.

«Те, кто работает за кулисами, чтобы развлечь и доставить радость миллионам людей во всем мире, не должны беспокоиться о том, вернутся ли они в целости и сохранности домой, к своим семьям», — добавил он.

По словам Кортезе, этот шаг был вызван гибелью на прошлой неделе кинооператор Халины Хатчинс, которая была убита, когда Болдуин выстрелил, как ему сказали, из «холодного пистолета» на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Вместо этого в пистолете оказался боевой патрон, который поразил 42-летнего Хатчинса и 48-летнего режиссера Джоэля Соуза.