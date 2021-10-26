Санкт-Петербург, 26 октября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Петербургское ГУП «Пассажиравтотранс» приобретет за 66 млн рублей четыре автобуса большого класса на сжиженном природном газе. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе городского предприятия.

Gov.spb.ru Новые автобусы большого класса на сжиженном природном газе

Технику планируют приобрести до конца текущего года.

«Автобусы с низким уровнем пола будут располагать современными системами оплаты проезда, usb-разъемами, интеллектуальной системой помощи водителю для повышения безопасности дорожного движения. Салон сможет вместить не менее 86 человек. Предприятие уже тестировало автобусы на СПГ для наработки опыта эксплуатации подобной техники», — уточнили в «Пассажиравтотранс».

С приобретением автобусов на СПГ автопарк предприятия объединит три вида подвижного состава на альтернативном топливе. Сегодня по маршрутам уже курсируют 229 автобусов на компримированном природном газе, а также десять электробусов. Еще 20 автобусов на метане, закупленные ранее, также поступят в этом году.