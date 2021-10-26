Джакарта, 26 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Полиция Индонезии пересмотрела данные о жертвах столкновения автобусов на востоке Джакарты, сообщает CNN Indonesia.

61.mchs.gov.ru Автобус

Общее число пострадавших при столкновении двух автобусов в Индонезии составило всего 33 человека. Ранее упоминалось о 39 пострадавших. Двое человек погибли. Ранее также сообщали о трех погибших.

Как передавало ИА REGNUM, причиной ДТП стало то, что водитель одного из автобусов заснул.

Подробнее в материале: В результате ДТП в Индонезии пострадали более 30 человек