* Талибы — запрещённая в России организация

Доха, , 15:22 — REGNUM Радикальное движение, взявшее власть в Афганистане, не позволит никаким силам использовать территорию страны для создания угрозы Китаю. Об этом глава МИД во временном афганском правительстве Амир Хан Моттаки заявил 26 октября на переговорах с главой МИД КНР Ван И в Дохе.

«Афганский «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ни при каких условиях не позволит кому-либо или каким-либо силам использовать территорию Афганистана для создания угрозы Китаю», — цитирует слова Моттаки сайт китайского МИД.

Он также заявил, что обстановка в Афганистане постепенно стабилизируется, её контролирует новое руководство страны. Что касается Китая, что построение дружественных отношений с Пекином крайне важно для Кабула.

Моттаки добавил, что временные власти ценят помощь Китая и невмешательство в афганские дела.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Китая Ван и заявил, что Пекин готов оказывать Кабулу гуманитарную помощь, а также помогать афганскому народу преодолевать временные трудности.

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