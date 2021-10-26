Москва, , 15:12 — REGNUM Цены на российскую экспортную пшеницу могут упасть к докризисному уровню. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский, комментируя новости о росте данных цен.

Пшеница Pxhere.com

«При хороших мировых урожаях последних лет фактором роста цен стал опережающий рост потребления при общем разогреве сырьевых рынков, — сказал Терновский. — Вероятно, цены близки к своему пику, за которым может последовать спад до докризисного уровня. Эксперты ведущих мировых экономических организаций прогнозируют его в горизонте ближайшего десятилетия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Терновский объяснил, с чем связан рост экспортных цен на пшеницу.

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