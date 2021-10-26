Доха, , 15:11 — REGNUM Китайские власти обеспокоены возможностью возникновения гуманитарного кризиса в Афганистане и собирается предложит афганским властям свою помощь. Об этом 26 октября заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе переговоров в столице Катара с главой МИД Афганистана во временном правительстве радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Ханом.

Ван И UN Geneva

«Китай внимательно относится к испытываемым Афганистаном трудностям, особенно к вероятности возникновения гуманитарного кризиса, и намерен продолжить оказание посильной помощи и прийти на выручку», — приводит слова Ван И пресс-служба МИД КНР.

Также он добавил, что Пекин готов рассмотреть возможность своего участия в реконструкции Афганистана в случае, если будут выполнены все условия безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно проявлять открытость и защищать права женщин и детей.