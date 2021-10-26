Москва, , 15:11 — REGNUM Проводимый в Москве эксперимент по экспресс-тестированию на SARS-CoV-2 показал высокую эффективность, заявил 26 октября мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава столицы в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по противодействию COVID-19 напомнил о проведении эксперимента по экспресс-тестированию.

«Эксперимент, который проводим мы в крупных торговых центрах, транспортных узлах, показал свою высокую эффективность, и выявляемость такого экспресс-тестирования около 4−5%, это высокий объем выявляемости», — сказал Собянин.