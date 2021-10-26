Москва, 26 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В подорожание российской экспортной пшеницы вносит свой вклад укрепление рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский. Так он прокомментировал информацию о том, что экспортные цены на российское зерно выросли до очередного максимума.

Hans Пшеница

«Рост цен на российскую пшеницу следует за ростом мировых цен, — сказал Терновский. — Пшеница дорожает и на рынках Европы и США — основных конкурентах России на мировом рынке. Кроме того, определенный вклад в рост долларовых цен оказывает и укрепление рубля — производители хотят зафиксировать рублевую цену, и соответственно, цена в долларах увеличивается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские сельхозпроизводители собрали 115,4 млн тонн зерна.