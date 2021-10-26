Минск, , 15:11 — REGNUM Выступая 26 октября в Лидской центральной районной больнице (Гродненская область), Александр Лукашенко распорядился в течение следующего года закрыть проблему с нехваткой аппаратов МРТ в этом регионе Западной Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Пока ты единственный в мире врач-губернатор, надо за будущий год решить эту проблему. Без МРТ нет нормального диагноза, лечения», — поставил Александр Лукашенко задачу председателю Гродненского облисполкома Владимиру Каранику.

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Напомним, по белорусскому законодательству в республике нет «губернаторов» — есть председатели облисполкомов. Ранее их выбирали советы депутатов, теперь их назначает Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, сейчас для лечения и реабилитации пациентов с COVID-19 выделено почти 3,4 тыс коек, что составляет треть от имеющегося фонда. При этом сохранены все виды плановой помощи. В официальном сообщении также сказано: «Организации здравоохранения области в достаточном количестве обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, коечный фонд обеспечен 1725 кислородными точками».

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