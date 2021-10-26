Ташкент, 26 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Россия поддержит все обозначенные приоритеты Узбекистана во время председательства в ШОС, которые ранее были выдвинуты президентом страны Шавкатом Мирзиёевым на Душанбинском саммите организации. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, выступая 26 октября на совместном заседании национальных координаторов ШОС в Ташкенте.

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«Безусловно и, я хочу это подчеркнуть, все приоритеты Шавката Мирзиеева нами поддерживаются и мы будем оказывать Узбекистану всяческую поддержку», — сказал Хакимов.

Ранее, в качестве приоритетов председательства Узбекистана в ШОС Мирзиёевым было обозначена разработка программы развития внутрирегиональной торговли, принятие программы промышленной кооперации и создание центров сотрудничества в этой сфере. Также Мирзиёев предложил принять Стратегию ШОС в области транспортной взаимосвязанности, разработать программу инфраструктурного развития инфраструктуры на пространстве ШОС.

В числе инициатив Мирзиёева также усиление сотрудничества в области сокращения бедности и продовольственной безопасности, учреждение экспертного форума ШОС в области информационной безопасности, введение института посла доброй воли ШОС и другие.