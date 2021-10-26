Видное, Московская область, , 15:12 — REGNUM В подмосковном городе Видное произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом 26 октября сообщает телеграм-канал SHOT.

Взрыв газа Uxfon.com

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ЧП произошло в доме на улице Советском. Взрыв газа, по имеющейся информации, случился на первом этаже жилого здания.

«В момент взрыва в квартире находились пятеро детей — от 1,5 до 8 лет и трое взрослых. У них выбило стёкла, но, к счастью, никто серьёзно не пострадал», — сказано в сообщении.

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