Москва, , 15:10 — REGNUM После падения весной 2020 года в регионах России достаточно быстро восстанавливается численность занятых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил директор центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский. Так он прокомментировал данные международного рейтингового агентства Fitch, согласно которым российские регионы во время пандемии проявили финансовую устойчивость, которая оказалась выше ожидавшейся.

Центр Службы занятости Yarreg.ru

«Бюджетная система устроена так, что около трети всех доходов консолидированных бюджетов регионов обеспечивает налог на доходы физических лиц и еще около четверти — налог на прибыль, — сказал Землянский. — В 2020 году заработные платы выросли в большинстве регионов и продолжили рост в 2021 году, численность занятых восстанавливается достаточно быстро после падения весной 2020 года. Позитивно влияет на ситуацию хорошая конъюнктура цен на сырьевых рынках и восстановление обрабатывающей промышленности».

Кроме того, как пояснил эксперт, усилению устойчивости региональных бюджетов в 2020 году способствовал значительный рост дотаций из федерального бюджета.

«Обстановка остается стабильной, ухудшения ситуации ждать не приходится», — убежден эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минфин России зафиксировал устойчивое исполнение бюджетов регионов.