Москва, , 15:10 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Пенсионный фонд России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроектом предлагается продлить на 2024 год установленный в настоящее время порядок учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, который предусматривает направление полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.

Отменить мораторий предполагалось в 2023 году, однако решение снова не было принято. В правительстве РФ приводят аргумент, что принятие закона будет способствовать стабильности пенсионной системы: решение позволит сэкономить более 772 млрд рублей на трансфертах.

Изначально «заморозка» накопительной части пенсий была введена как временная мера. Она действует с 2014 года. Все взносы, которые с тех пор работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, направляются в страховую часть.

Читайте также: Главе Пенсионного фонда России предложили написать заявление об отставке

В комитете Госдумы по труду отмечают, что решение снижает доверие к пенсионной системе России. При этом разморозить накопительную часть тоже так просто нельзя.

Читайте также: Минфин обещает новую концепцию пенсионной системы к 2022 году

«Завести восемь лет стоящий в гараже автомобиль так просто не получится», — привела аналогию депутат Госдумы Светлана Бессараб («Единая Россия»).

Подытоживая дискуссию, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил парламентариям поделиться своим видением дальнейшей судьбы пенсионной системы.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии внесен в ГД