Тверь, , 15:11 — REGNUM Ход реализации национального проекта «Цифровая экономика» на территории Тверской области в 2021 году, а также задачи на 2022 год обсуждались 26 октября на заседании правительства региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Заседание правительства Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Национальный проект «Цифровая экономика» даёт возможность нашему региону выйти на более качественный уровень цифровой трансформации в государственном управлении, промышленности, социальной сфере, развитии профильного профессионального образования. Это возможность существенно повысить эффективность системы управления в здравоохранении, в сферах социальной защиты, культуры, спорта, в малом и среднем бизнесе», — подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что, в соответствии с поручением президента РФ, на всей территории России в течение 10 лет должна быть проведена цифровая трансформация. При этом должны быть использованы отечественные технологические разработки.

Как отмечалось, Тверская область уже более 50 лет является одним из ведущих центров по разработке отечественного программного обеспечения. В регионе работают научно-исследовательские институты и производственные объединения, IT-компании, обеспечивающие разработку и внедрение программного обеспечения, систем искусственного интеллекта, автоматизированных систем управления.

В Тверской области в структуру национального проекта «Цифровая экономика» входят пять региональных составляющих — «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность» и «Цифровые технологии».

Игорь Руденя отметил, что при реализации национального проекта особое внимание должно уделяться обеспечению цифрового равенства на территории региона, а также организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, формированию единой информационной инфраструктуры органов государственной власти, поддержке организаций и предприятий, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии и решения.

В числе значимых показателей реализации нацпроекта — оказание государственных и муниципальных услуг в электронной форме. В настоящее время доля самих услуг, предоставляемых с помощью Единого портала Госуслуг, увеличена до 73%. В 2021 году жители Тверской области через портал Госуслуг направили 2,3 млн заявлений.

В рамках реализации проекта «Информационная инфраструктура» в 2021 году завершены мероприятия по подключению к высокоскоростному интернету 1398 социально-значимых объектов Тверской области — это учреждения образования, культуры, фельдшерские пункты, органы местного самоуправления и государственной власти, пожарные части. Сегодня к интернету подключены все школы и ФАПы. Сотовой связью стандарта LTE в Тверской области обеспечены все населённые пункты с численностью населения 1000 человек и более. Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что до 2024 года опорная региональная дорожная сеть должна быть максимально охвачена сотой связью.

По региональному проекту «Кадры для цифровой экономики» проводится обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления. Региональный проект «Цифровые технологии» направлен на создание условий для развития отечественных IT-технологий, предоставление различных мер поддержки компаниям, внедряющим цифровые технологии. Среди ключевых задач Игорь Руденя назвал подготовку кадров для отрасли, он поручил подготовить предложения по созданию сети ИТ-колледжей в разных районах Тверской области.