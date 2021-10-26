Ново-Огарево, Московская область, , 15:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Сбербанка Германом Грефом отметил активное развитие кредитного учреждения.

Встреча Владимира Путина с Германом Грефом Kremlin.ru

«Все у вас хорошо, я знаю, банк развивается активно. Прибыль рекордная?» — спросил глава государства Грефа, открывая встречу.

«Да, Владимир Владимирович, в этом году, наверное, мы превысим триллион рублей до конца года», — отметил Греф.

По словам руководителя организации, «в этом смысле этот год, наверное, один из самых успешных».

«В целом мы видим быстрое восстановление экономики. В этом году, по нашим оценкам, экономический рост будет в районе 4,5, не ниже, наверное, чем 4,5 процента, и в целом ожидания по следующему году достаточно неплохие», — пояснил он.

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