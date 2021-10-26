Путин отметил активное развитие Сбербанка
Ново-Огарево, Московская область, 26 октября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Сбербанка Германом Грефом отметил активное развитие кредитного учреждения.
Kremlin.ru
Встреча Владимира Путина с Германом Грефом
«Все у вас хорошо, я знаю, банк развивается активно. Прибыль рекордная?» — спросил глава государства Грефа, открывая встречу.
«Да, Владимир Владимирович, в этом году, наверное, мы превысим триллион рублей до конца года», — отметил Греф.
По словам руководителя организации, «в этом смысле этот год, наверное, один из самых успешных».
«В целом мы видим быстрое восстановление экономики. В этом году, по нашим оценкам, экономический рост будет в районе 4,5, не ниже, наверное, чем 4,5 процента, и в целом ожидания по следующему году достаточно неплохие», — пояснил он.
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