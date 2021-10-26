Хабаровск, , 15:06 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Хоккей Santeri Viinamäki

В составе «Амура» шайбы забросили нападающие Александр Шаров, Александр Горшков и Андрей Алексеев. У ЦСКА отличились форварды Михаил Григоренко, Владислав Каменев и защитник Артём Блажиевский.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты ЦСКА. Решающий бросок исполнил нападающий Сергей Плотников.

На сегодняшний день ЦСКА занимает четвёртое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 29 очков. «Амур» идёт на седьмом месте в Восточной конференции с 19 очками.

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