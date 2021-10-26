Ташкент, , 15:05 — REGNUM В Ташкент из России доставили 20 вагонов, из которых будут сформированы пять метропоездов в четырёхвагонном исполнении. Об этом сообщает 26 октября пресс-служба АО «Узбекские железные дороги».

Метро (сс) usadifranci

В сообщении пресс-службы отмечается, что с прибытием новой партии подвижных составов данной модификации количество современных поездов в Ташкентском метрополитене составит 60 единиц вагонов или 15 поездов.

«Все поступающие к нам российские вагоны метро разработаны с учетом особенностей метро Ташкента. В целом, Ташкентский метрополитен и Метровагонмаш сотрудничают с момента образования метрополитена в столице, с 1977 года», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2019 году в Ташкент прибыла первая партия из 20 вагонов метро. В августе текущего года АО «Метровагонмаш» отправило в Узбекистан еще 20 вагонов метро.