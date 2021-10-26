Минск, 26 октября 2021, 15:04 — REGNUM Откладывание плановой медицинской помощи в условиях пандемии может нести риск для пациентов, быть еще более опасным, чем сам коронавирус. Об этом 26 октября заявил Александр Лукашенко, выступая в Лидской центральной районной больнице (Гродненская область, Западная Белоруссия).
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»
Ранее на эту тему: Лукашенко: «У нас ни один человек от коронавируса не умер и не умрёт»
По мнению Лукашенко, прекращение приёма пациентов с каким-либо заболеванием недопустимо. Иначе после пандемии учреждения здравоохранения будут переполнены этими больными, отметил он.
Накануне: В Белоруссии отменили режим обязательного ношения защитных масок
«Ничего нельзя откладывать — вот такая задача», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.
Читайте также: Белорусские врачи не разделяют оптимизма минздрава по COVID-19