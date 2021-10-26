Минск, , 15:04 — REGNUM Откладывание плановой медицинской помощи в условиях пандемии может нести риск для пациентов, быть еще более опасным, чем сам коронавирус. Об этом 26 октября заявил Александр Лукашенко, выступая в Лидской центральной районной больнице (Гродненская область, Западная Белоруссия).

Лукашенко Шилов Иван

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По мнению Лукашенко, прекращение приёма пациентов с каким-либо заболеванием недопустимо. Иначе после пандемии учреждения здравоохранения будут переполнены этими больными, отметил он.

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«Ничего нельзя откладывать — вот такая задача», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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