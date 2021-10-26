Москва, 26 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Сейчас перед Минцифры РФ стоит сложная задача отработки правил и понятий ведения игры, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.

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«С одной стороны, государство требует построения цифровой экономики на основе собственного, российского программного обеспечения.

Госорганизации теперь могут покупать иностранное программное обеспечение только при отсутствии аналогичного российского.

С другой стороны, сроки сжатые, а понятие российского обеспечения можно трактовать широко. Одним из решений, естественно, является быстрая натурализация зарубежных решений.

Таким образом, сейчас 3,7 тыс. разработчиков внесли в реестр в общей сложности 11 тыс. продуктов. Поставим себя на место министерства. Оно должно исполнять решения, но по поводу трактовки терминов могут возникать споры.

Поэтому чиновники делают то, что умеют, а умеют они придираться к нарушениям регламента. Например, к неактуальным данным в описании продукта. Тех, чьи описания устарели, предупредили, что их могут исключить.

Тех, кто спешил при внесении данных, и для кого вопрос потерял актуальность, скорее всего, и исключат. Останутся те, для кого быть в реестре важно.

Актуализация реестра может упростить выбор организациям, покупающим софт, которым не придётся отказываться от привычных продуктов из-за наличия в списке мёртвых душ.

Кроме того, она позволит лучше понять, в каких именно сегментах отечественных продуктов пока что нет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минцифры РФ подвело первые итоги проверки реестра российского ПО: из-за неактуальных сведений из него могут исключить более 100 продуктов.

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