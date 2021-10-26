Самара, 26 октября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Тело женщины обнаружили в реке в Самаре. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Самарской области.

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Сообщается, что спасатели Самары получили информацию об утонувшей женщине. На ее поиски выдвинулись водолазы.

Отмечается, что тело женщины 1970 года рождения было обнаружено на левом берегу реки Волга напротив дома №131, расположенного на улице М. Горького на расстоянии 20 метров от берега.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в реке обнаружили тело рыбака.