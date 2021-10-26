Москва, , 15:01 — REGNUM В Москве за неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на 14%, сообщил 26 октября мэр города Сергей Собянин.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Ситуация в Москве остаётся напряжённой. За последнюю неделю количество заболеваний выявленных увеличилось на 14% и количество госпитализаций на 10%. Очевидно, продолжается рост. Может, не в такой динамике, но рост серьёзный. В отличие, правда, от предыдущих периодов объём госпитализаций относительно выявленных заболеваний ниже чем в прошлые периоды», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Он объяснил ситуацию тем, что значительная часть москвичей вакцинировалась, что повлияло на тяжесть заболеваний, количество госпитализаций, а также количество людей, которые находятся в реанимации.