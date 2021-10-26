26 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 17:01 — REGNUM Решение пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, чтобы прокомментировать слова рэпера Моргенштерна, который не понимает праздника День Победы и не знает, чем тут можно гордиться, и отметить, что известные люди должны нести моральную ответственность, потому что пользуются популярностью у своих сверстников, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свою позицию по данному вопросу 26 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Знамя Победы над Рейхстагом © Евгений Халдей

"Благодаря этому родился такой неадекват. Только за это Моргенштерн должен праздновать это каждый год», — поделился своим мнением Анвар С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Моргенштерн совершенно не представляет, какой ужас остановили советские солдаты в мае 1945 года. Если бы не их подвиг, который хотят праздновать люди каждый год, то карьера данного рэпера ограничилась бы стенками барака в нацистском концлагере.

«Господи, какой-то фрик говорит о таких вещах, как День Победы. Закрыл бы пасть уже и дальше бы пел свои дерьмовые песни. Если бы не наши ветераны, тогда во время Великой Отечественной войны, то Моргенштерн сейчас бы давал концерты в каком-нибудь концлагере, причём тоже в робе», — уверен Александр Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что своим невежеством и нарочитым хамством, попыткой осквернить сакральное, Моргенштерн копает себе очень глубокую яму, из которой так просто ему будет не выбраться.

«Взялся судить о Великой Отечественной войне и спасителях нашего народа, благодаря которым он родился на свет, и теперь с распальцовкой будет хрюкать: «Хватит праздновать Победу! Сколько можно?». Лучше бы просо молчал и не провоцировал людей. А то его положение и так шаткое», — считает Татьяна З.

Мамаев курган в День Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Часть людей считает, что День Победы вызывает неприятие лишь у ненавистников России, в то время как праздники в честь побед в других странах не вызывают ни у кого никаких вопросов.

«Во Франции до сих пор отмечают день победы в Первой мировой, прошло больше лет. Франция тогда потеряла в этой войне больше людей, чем даже во второй. Кроме того, Марсельезу они поют каждый год, Великую французскую революцию отмечают. И ничего, местные Моргенштерны помалкивают. Что же этих уродов так беспокоит единение нашего народа 9 мая?» — задаётся вопросом Алексей Н.

Ряд пользователей указывает на то, что не только моральный уровень современных популярных среди молодёжи артистов пробивает дно, но и интеллектуальное наполнение этих личностей не позволяет им понять даже самых очевидных истин.

«Кумиры молодёжи в большинстве абсолютном необразованные бездарные идиоты, известность на которых, благодаря соцсетям, свалилась абсолютно незаслуженно и быстро. Ну как были они идиотами необразованными, так и остались, кумиры глупых малолеток», — указывает Игорь К.

Рэпер Моргенштерн Okras

Нашлись и те, кто предостерег Моргенштерна от попытки записаться в критиков Великой Победы советского народа, потому что найдутся те, кто преобразует возмущение среди населения в судебное решение.

«Да, печальное явление, но раз такой умный, пора просто запретить его концерты в России. Пусть думает головой, а не яйцами. Пока что он показал, что мозги у него находятся не в правильном месте», — написал Сергей С.

Напомним, 26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил прокомментировать слова рэпера Моргенштерна, который не понимает праздника День Победы и не знает, чем тут можно гордиться, отметив, что известные люди должны нести моральную ответственность, потому что пользуются популярностью у своих сверстников.