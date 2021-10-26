Чебоксары, 26 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, который обвиняется в изнасиловании 23-летней девушки. С пострадавшей он познакомился в интернете, а в квартиру к ней попал под видом доставщица цветов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Букет цветов

По данным правоохранителей, фигурант познакомился с девушкой в одной из социальных сетей, представившись молодым парнем и договорившись о встрече. Следствие установило, что вечером 5 июля 2021 года он приехал к девушке домой с цветами, заявив, что является дядей того парня, под видом которого переписывался, и якобы тот попросил дождаться его в квартире.

По версии следствия, позже мужчина признался, что никакого молодого человека не существует, и это он вёл переписку, изнасиловав интернет-знакомую.

Обвиняемый арестован. Его инкриминируют изнасилование и насильственные действия сексуального характера (ч. 1 ст. 131 УК РФ и ч. 1 ст. 132 УК РФ). Материалы уголовного дела переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах 49-летний мужчин осуждён на семь лет колонии за попытку надругательства над восьмилетней девочкой. Нападение было совершено в подъезде.

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