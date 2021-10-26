Москва, 26 октября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В старшей возрастной группе населения России наблюдаются максимальные показатели заболеваемости COVID-19. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области Анна Попова

«Максимальные показатели заболеваемости остаются в старшей возрастной группе. Если, как я уже сказала, заболеваемость в целом по стране за прошедшую неделю составила 172,1, то в старшей возрастной группе для лиц старше 65 лет этот показатель составляет 224. Значительно выше чем в среднем по РФ», — сказала Попова.

По её словам, пожилые лица остаются группой высокого риска.