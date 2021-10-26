Москва, 26 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Вакцина «Спутник V» эффективна против новых штаммов коронавируса. Об этом 26 октября заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Да, защищены. На основании тех штаммов проверили — работает», — заявил Лисицын.

«Производство вакцины требует по всем правилам проверки полностью всех трёх циклов испытаний при каждом изменении. Иначе нельзя. То есть сейчас некоторые модификации внесены в первый компонент и «Спутник-Лайт». Это многократно проверялось, проверялось на дельте, что работает», — указал он.

22 октября Агентство по здравоохранению Великобритании опубликовало отчёт о штаммах коронавируса, в котором утверждается, что новый штамм AY.4.2, предположительно распространяется быстрее, чем дельта.