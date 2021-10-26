Казань, , 15:22 — REGNUM В Татарии количество привитых от COVID-19 за прошедшие 24 часа превысило 15 тыс. человек. Об этом 26 октября сообщает республиканский минздрав.

Вакцинация от коронавируса Minzdrav.tatarstan.ru

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Всего в регионе вакцинированы против коронавирусной инфекции по состоянию на 26 октября 1 млн 441 тыс. 976 человек, прирост за сутки составил 15 276 жителей. Вторую прививку антиковидными вакцинами получили 1 млн 10 тыс. 598 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 25 октября осуществляют экспресс-тестирование на выявление антигена к возбудителю COVID-19. Обследование представляет собой 20-минутный анализ со стандартной процедурой забора мазка из носоглотки.

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