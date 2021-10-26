Москва, , 15:03 — REGNUM Почти все российские регионы охвачены в настоящее время эпидемией COVID-19, система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку. Об этом глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил 26 октября на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

Михаил Мурашко Duma.gov.ru

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«Конечно же, это огромная, колоссальная нагрузка на систему здравоохранения», — подчеркнул Мурашко.

Так, только за сегодняшний день в стране госпитализировано 268,5 тыс. пациентов с коронавирусом. В целом стойкий рост заболеваемости и числа пациентов, которым требуется наблюдение врачей, продолжается больше месяца, сообщил он.

Министр отметил, что медики в настоящий момент лечат от коронавирусной инфекции 1 млн 335 тыс. человек. Среди госпитализированных пациентов около 11% находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурашко заявил также, что раньше прирост больных составлял до 16% в неделю, но за последнюю неделю снизился до 10−10,5%.

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