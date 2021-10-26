Рязань, 26 октября 2021, 14:58 — REGNUM Ускорить выполнение ПЦР-тестов и передать экспресс-тесты на COVID-19 в поликлиники поручил 26 октября на заседании правительства губернатор Рязанской области Николай Любимов.
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В регионе на базе медицинских организаций выявлением COVID-19 занимаются семь лабораторий. По словам губернатора, увеличилось число обращений жителей на длительность выполнения ПЦР-тестов.
Ежедневно в Рязанской области проводится порядка 2 300 исследований на коронавирус.