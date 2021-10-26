Рига, , 14:55 — REGNUM Деструктивные действия «режима Лукашенко» в отношении Евросоюза, использующего нелегальных мигрантов для дестабилизации ситуации в ЕС, должны получить отпор. Об этом 25 октября в Вашингтоне заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в ходе переговоров с замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Эдгар Ринкевич (сс) World Trade Organization

«На границе с Белоруссией мы сталкиваемся с гибридной атакой, организованной режимом Лукашенко для дестабилизации ситуации в странах-членах Евросоюза. Это асимметричный ответ на санкции, введенные Европейским союзом. Режим Лукашенко организует и способствует притоку граждан третьих стран к границам Европейского союза, что в условиях сезона сознательно ставит их под угрозу. Белорусские власти должны взять на себя ответственность за происходящее и положить конец неприемлемой практике использования уязвимых людей в политических целях. В то же время санкции и поддержка гражданского общества должны продолжаться. Европейский союз в настоящее время работает над пятым раундом санкций. Страны-члены Евросоюза обсуждают санкции против «Белавиа» и других белорусских чиновников, государственных компаний и агентств, участвующих в операции против внешней границы Евросоюза», — цитирует заявление Ринкевича пресс-служба МИД прибалтийской республики.

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