Екатеринбург, , 14:54 — REGNUM В Свердловской области опровергают неоказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Официальное сообщение 26 октября распространил оперштаб.

Скорая медицинская помощь

Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Поводом стало одно из сообщений в соцсети ВКонтакте. В нём некая женщина утверждает, что людей с COVID-19 якобы оставляют без помощи, врачи не справляются с наплывом пациентов, а минздрав бездействует.

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 опровергли данную информацию и призвали горожан верить только официальным источникам. По словам представителей оперштаба, Фейки призваны лишь посеять панику, поэтому воспринимать их всерьез не стоит.