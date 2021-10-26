Калуга, , 16:42 — REGNUM Калужским судом 39-летний житель Москвы признан виновным в совершении посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних с использованием социальной сети. Об этом 26 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Следствием и судом установлено, что в 2019 году мужчина находился в Москве и через страницу в социальной сети, представляясь чужим именем, вёл активную переписку с пятью девочками, не достигшими возраста 12 лет, проживающими в Калуге, Рязани, Краснодаре, Пермском крае и Новосибирской области. По просьбе подсудимого и в результате шантажа дети присылали мужчине свои интимные фотографии. Фото двух девочек обвиняемый направил посторонним лицам. Личность злоумышленника была установлена в результате следственных действий. В его московской квартире следователи провели обыск, осмотрели технику. Вся переписка была изучена, и факты совершения противоправных действий подтвердились. Сообщение в полицию поступило лишь от матери девочки из Калуги, родители остальных пострадавших не знали о переписке, которую вел педофил с их детьми.

По данному уголовному делу проведено 11 сложных судебных экспертиз. Приговором суда мужчине было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал мужчину пройти принудительное лечение от расстройства здоровья в форме педофилии.