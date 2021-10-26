Кострома, , 15:15 — REGNUM Костромская управляющая компания попыталась вознаградить себя за «эффективную» работу, присвоив средства с лицевого счёта многоквартирного дома. Об этом сообщает Костромской областной суд.

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В октябре 2017 года собственники дома в Костроме заключили договор на управление с «КФК-44». Через три года соглашение было расторгнуто, объект перешёл в ведение вновь избранной жильцами компании «Лидер». При этом «КФК-44» отказалась возвращать на лицевой счёт дома остаток средств в размере 636 тысяч рублей.

Чтобы разрешить вопрос, жители дома обратились в Димитровский районный суд. На заседании представитель организации указал, что эти деньги «принадлежат не дому, а управляющей компании как экономия, полученная в связи с эффективным управлением» объектом. Суд удовлетворил требования жильцов, указав, что договор, заключенный между домом и УК, не предусматривал премирования компании таким способом.

Решение было обжаловано в Костромском областном суде. Управляющая компания не смогла доказать, что экономия возникла в результате внедрения новаторских и рационализаторских предложений, а не исполнения услуг в меньшем объеме.

Напротив, представленные ответчиком отчеты подтвердили, что услуга по ремонту жилья либо не оказывалась, либо была оказана в меньшем размере, чем оплачено собственниками жилых и нежилых помещений дома. На основании этих фактов суд обязал компанию вернуть жильцам неистраченные средства.