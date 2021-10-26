Вашингтон, 26 октября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Китай должен оказать помощь в процессе денуклеаризации КНДР. Об этом 25 октября в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Hispantv.com Джон Кирби

«Китай оказывает большое влияние на Пхеньян. Это влияние может иметь важное значение для помощи в достижении денуклеаризации Корейского полуострова», — заявил Джон Кирби.

Он также отметил, что Пекин также может помочь КНДР принять правильное решение.

Пресс-секретарь Пентагона акцентировал внимание на отсутствии какой-либо информации о сотрудничестве Китая и КНДР в области разработки вооружений.

«Кроме того, Китай может обеспечить соблюдение действующих санкций», — добавил Джон Кирби.