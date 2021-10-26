Оренбург, , 14:52 — REGNUM На проектирование исторического центра Оренбурга и ряда других территорий областное правительство выделяет 54 млн рублей. Об этом заявил и.о. главы муниципалитета Сергей Салмин на встрече с членами общественной городской палаты, сообщает пресс-служба мэрии.

Оренбург Иван Шилов © ИА REGNUM

«Улица Советская нуждается в обновлении, нужно это признать. Центральная площадь города — площадь Ленина — должна стать пешеходной и благоустроенной. На 2022 год запланировано проектирование этой территории вместе со сквером у Дома советов», — сказал он.

Также Салмин заострил внимание на необходимости благоустройства и верхней части набережной Урала в районе Беловки. Нуждается в благоустройстве и городской лес — Зауральная роща.

«Оренбургу необходимы зеленые зоны, и Зауральная роща может и должна стать настоящим оазисом для горожан», — подчеркнул Сергей Салмин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, благоустройство набережной Урала началось в 2017 году с реставрации и ремонта объекта культурного наследия — лестничного спуска к реке. Работы сопровождались скандалами и новым неоднократным ремонтом.

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