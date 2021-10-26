Ярославль, , 14:52 — REGNUM В Ярославской области сотрудники следственного комитета задержали 25-летнюю девушку, которая подозревается в покушении на убийство собственной несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

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«По версии следствия, подозреваемая, находясь в квартире одного из домов по улице Первомайской города Ростова, с целью причинения смерти, выбросила из окна 3-го этажа свою 4-летнуюю дочь», — сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сейчас девочка находится в больнице. Следователи восстанавливают картину событий, также решается вопрос об избрании меры пересечения для подозреваемой в виде заключения под стражу.