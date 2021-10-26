Ярославль, 26 октября 2021, 14:52 — REGNUM В Ярославской области сотрудники следственного комитета задержали 25-летнюю девушку, которая подозревается в покушении на убийство собственной несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.
Сейчас девочка находится в больнице. Следователи восстанавливают картину событий, также решается вопрос об избрании меры пересечения для подозреваемой в виде заключения под стражу.