Ярославль, 26 октября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Ярославской области сотрудники Следственного комитета задержали 25-летнюю девушку, которая подозревается в покушении на убийство собственной несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

«По версии следствия, подозреваемая, находясь в квартире одного из домов по улице Первомайской города Ростова, с целью причинения смерти выбросила из окна 3-го этажа свою 4-летнюю дочь», — сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сейчас девочка находится в больнице. Следователи восстанавливают картину событий, также решается вопрос об избрании меры пересечения для подозреваемой в виде заключения под стражу.